Собянин сообщил о финальной стадии работ на Троицкой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы на Троицкой линии метро находятся на финальной стадии. Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что станция «Тютчевская» практически готова. «С ее открытием новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек», — подчеркнул Собянин.
«На станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Сейчас идет архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и остекление вестибюля», — добавил мэр Москвы.
Также Собянин рассказал, что открытие станции метро «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. По его словам, эта станция готова на 85 процентов.
Ранее мэр столицы сообщил, что за год с открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена на ней было совершено 340 миллионов поездок. Собянин назвал БКЛ «новым сердцем Москвы» и подчеркнул, что проект стал удачным.