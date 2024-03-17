Собянин сообщил о финальной стадии работ на Троицкой линии метро

Мэр Москвы Собянин заявил, что на Троицкой линии метро идут финальные работы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы на Троицкой линии метро находятся на финальной стадии. Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что станция «Тютчевская» практически готова. «С ее открытием новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек», — подчеркнул Собянин.

«На станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Сейчас идет архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и остекление вестибюля», — добавил мэр Москвы.

Также Собянин рассказал, что открытие станции метро «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. По его словам, эта станция готова на 85 процентов.

Ранее мэр столицы сообщил, что за год с открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена на ней было совершено 340 миллионов поездок. Собянин назвал БКЛ «новым сердцем Москвы» и подчеркнул, что проект стал удачным.