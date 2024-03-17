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17:53, 17 марта 2024Среда обитания

Собянин сообщил о финальной стадии работ на Троицкой линии метро

Мэр Москвы Собянин заявил, что на Троицкой линии метро идут финальные работы

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы на Троицкой линии метро находятся на финальной стадии. Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что станция «Тютчевская» практически готова. «С ее открытием новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек», — подчеркнул Собянин.

«На станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Сейчас идет архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и остекление вестибюля», — добавил мэр Москвы.

Также Собянин рассказал, что открытие станции метро «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. По его словам, эта станция готова на 85 процентов.

Ранее мэр столицы сообщил, что за год с открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена на ней было совершено 340 миллионов поездок. Собянин назвал БКЛ «новым сердцем Москвы» и подчеркнул, что проект стал удачным.

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      Лина Пивоварова
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