Собянин оценил работу «сердца Москвы»

Мэр Москвы Собянин заявил, что за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

За год после открытия на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена было совершено 340 миллионов поездок. Результаты работы новой ветки оценил мэр столицы Сергей Собянин, материал опубликован в его блоге.

Собянин назвал БКЛ «новым сердцем Москвы» и отметил, что проект оказался удачным. По его словам, на данный момент по будням линией пользуется более 1,3 миллиона человек. При этом более 10 процентов поездок на БКЛ приходятся на новых пассажиров, которые раньше не пользовались общественным транспортом — теперь метро для них удобнее, чем собственные автомобили и такси.

Мэр добавил, что БКЛ успешно справилась со своей задачей и разгрузила Кольцевую и центральные участки радиальных линий метро на 23 процента. По подсчетам, новая линия окупит себя через 11 лет. «В первую годовщину БКЛ я хочу сказать огромное спасибо всем, кто вложил свои силы, знания и частичку души в строительство нового сердца Московского метрополитена», — написал Собянин.

Ранее стало известно, что метро в подмосковную Балашиху могут построить от Кольцевой линии московского метро или от БКЛ. По словам мэра города Сергея Юрова, окончательное решение еще не принято из-за задержек со стороны Москвы.

