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12:21, 28 февраля 2024Среда обитания

В Балашиху захотели построить метро от Кольцевой линии

Мэр Юров заявил, что метро в Балашиху могут построить от Кольцевой линии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Метро в подмосковную Балашиху могут построить от Кольцевой линии московского метро или от Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом заявил мэр города Сергей Юров на встрече с местными жителями. передает MSK1.RU.

По словам мэра, окончательное решение о строительстве новой ветки метро не принято. Москва обосновывает задержки «цифрами, графиками и схемами», которые указывают на то, что построить метро к Балашихе от станции «Щелковская» нельзя.

«Нужно строить либо от БКЛ, либо от кольцевой. Такой вариант тоже прорабатывается», — рассказал Юров. Он добавил, что так же, как и жители города, выступает за скорейшее строительство метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие шесть лет в столице будут открыты три новых ветки и 39 новых станций метрополитена.

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      Александра Качан
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