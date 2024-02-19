Собянин пообещал открыть 39 станций метро в ближайшие шесть лет

Собянин: до 2030 года в Москве откроют три ветки метро и 39 новых станций

В ближайшие шесть лет в Москве откроют три новых ветки, а также 39 станций метрополитена. Такое обещание москвичам дал мэр Сергей Собянин в транспортной программе столицы, опубликованной в его блоге.

Речь идет о трех линиях метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Градоначальник также рассказал, что в столице до 2030 года появятся 39 новых станций подземки и девять новых или реконструированных станций Московских центральных диаметров. Всего до указанного срока в Москве и Подмосковье собираются реконструировать и модернизировать 125 станций Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД.

Собянин отметил, что развитие транспортной системы коснется не только столицы и Московской области, но и близлежащих регионов. Так, в столице рассмотрят варианты включения в тарифную систему московского транспорта 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги, чтобы билетная система столичного транспорта охватила все пригородные направления. Помимо этого, к 2030 году планируется организовать тактовое движение поездов на всем Центральном транспортном узле — тогда составы, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, станут ходить в шесть раз чаще.

Мэр города упомянул в транспортной программе и проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург, благодаря которому время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. «Результатом реализации этой программы будет новая транспортная реальность для 31 миллиона человек — жителей Москвы и всей Центральной России», — заключил Собянин.

Ранее в этот же день вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов сравнил ВСМ Москва — Санкт-Петербург с метро.