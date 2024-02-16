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02:19, 16 февраля 2024Среда обитания

«Это не просто игрушки и хотелки». Путин обсудил строительство высокоскоростных железных дорог в России

Путин заявил, что Лукашенко поддержал строительство ВСМ между Москвой и Минском
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в Верхней Пышме Свердловской области провел совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране. Речь шла в том числе о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург, также обсуждался вопрос такой трассы до Минска, эту инициативу поддержал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Путин подчеркнул, что этот тип магистралей необходимо развивать, комплексно подойти к вопросу, несмотря на то, что проекты требуют значительного финансирования.

Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства также заявил, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовать проекты по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения.

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Путин поручил подготовить предложения по строительству магистрали Москва — Санкт-Петербург

Путин поручил подготовить предложения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрами между Москвой и Санкт-Петербургом. Он отметил, что проект обсуждается давно, необходимо представить источники и механизмы финансирования, обозначить сроки и этапы работы, условия привлечения инвесторов и институтов развития.

Конечно, проект магистрали Москва — Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, по территории которых пройдет эта трасса

Владимир Путинпрезидент России

Он попросил глав субъектов, где пройдет магистраль, максимально ответственно подойти к решению задач, связанных с реализацией проекта.

Поезда Москва — Санкт-Петербург будут ходить каждые 15 минут

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что поезда по высокоскоростной магистрали будут ходить каждые 10-15 минут.
Он также уточнил, что время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит два часа 15 минут, до Твери — 39 минут, от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода — 29 минут.

Пилотный проект строительства магистрали планируется реализовать по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения, уточнил Савельев.

Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее «ВСМ две столицы». В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России

Виталий Савельев глава Минтранса

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что основная схема высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург уже согласована.

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Планируется строительство магистрали до Минска, проект поддержал Лукашенко

Путин рассказал, что в планах также строительство высокоскоростной магистрали до Минска, инициативу поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает

Владимир Путинпрезидент России

В России наладят серийное производство высокоскоростных поездов

В России наладят серийное производство высокоскоростных поездов, это может быть реализовано на мощностях завода «Уральские локомотивы», сообщил глава государства.

По его словам, завод успешно проектирует и создает передовую железнодорожную технику из отечественных материалов и комплектующих.

Глава Минтранса в свою очередь озвучил стоимость первой партии составов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

148
миллиардов рублей

требуется на первую партию из 28 поездов

Минтранс попросил Путина поддержать выделение средств на магистраль до Санкт-Петербурга

Министр транспорта России отметил, что финансирование строительства магистрали предполагает в том числе выделение 580,6 миллиарда рублей и Фонда национального благосостояния. Он попросил Путина поддержать эту инициативу.

С учетом детальной проработки параметров просим Вас поддержать реализацию проекта с его началом в текущем году

Виталий Савельев глава Минтранса

Глава Минтранса отметил, что другие варианты нереализуемы, поскольку невозможно получить заем на сумму более 1,5 триллиона рублей и сроком свыше 20 лет.

Сейчас, по словам Савельева, рассматривается следующий сценарий: 218,5 миллиарда рублей — это взносы в уставный капитал концессионера, 290 миллиардов — облигации пенсионного фонда «Газфонд», 903,8 миллиарда предполагается взять в кредит у российских банков, готовых участвовать в проекте.

Кроме того, потребуется поддержка государства на сумму 609 миллиардов рублей, в том числе указанная сумма из ФНБ под три процента годовых с полным возвратом к 2050 году.

В начале октября стало известно, что завершить строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга планируется до конца 2027 года, а большинства других высокоскоростных железных дорог — до 2043-го.

Кроме трассы, соединяющей две столицы, ожидается строительство линий Москва — Смоленск — Минск, Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер, Москва — Нижний Новгород — КазаньЕкатеринбург. В целом на четыре новых ВСМ власти собираются потратить почти 11 триллионов рублей (10,8 триллиона).

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      Марина Совина
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