Названы плюсы ВСМ Москва — Петербург

Депутат Орлов сравнил ВСМ Москва — Петербург с метро

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург позволит россиянам перемещаться между двумя городами практически как на метро. Такие плюсы ВСМ назвал «Вечерней Москве» вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

«Запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом создаст еще больше возможностей для людей, ведь тысячи пассажиров смогут перемещаться между двумя столицами фактически как на метро — всего за пару часов!» — сказал он. Орлов добавил, что сокращение времени будет работать на экономику Москвы, Санкт-Петербурга, а также на Тверь и Великий Новгород.

Он также заявил, что в последнее время благодаря развитию транспорта у москвичей в корне изменилось восприятие электричек и поездов. Они больше не являются старым неудобным транспортом, став ежедневным средством передвижения, способным конкурировать с автомобилями.

Ранее стало известно, что проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет стоить 7,7 тысячи рублей. Доехать из Москвы за 2 часа 15 минут удастся с Ленинградского вокзала и от дополнительного терминала Рижского. Завершить строительство высокоскоростной магистрали планируют до конца 2027-го.