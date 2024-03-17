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13:29, 17 марта 2024Россия

Стал известен процент явки на президентские выборы

Явка избирателей на президентские выборы по всей России превысила 65 процентов
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Явка избирателей на президентские выборы по состоянию на 12:52 превысила 65 процентов. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии сообщает РИА Новости.

По данным Избиркома, по всей стране на выборах уже проголосовали 65,05 процента граждан, имеющих избирательное право.

При этом еще три часа назад, в 9:28, явка составляла 60 процентов.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.

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