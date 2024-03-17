Стал известен процент явки на президентские выборы

Явка избирателей на президентские выборы по всей России превысила 65 процентов

Явка избирателей на президентские выборы по состоянию на 12:52 превысила 65 процентов. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии сообщает РИА Новости.

По данным Избиркома, по всей стране на выборах уже проголосовали 65,05 процента граждан, имеющих избирательное право.

При этом еще три часа назад, в 9:28, явка составляла 60 процентов.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.