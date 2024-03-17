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22:13, 17 марта 2024Россия

Почти все жители Авдеевки проголосовали на выборах президента России

Более 1,3 тысячи человек проголосовали на выборах президента России в Авдеевке
ЦиклВыборы президента России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Практически все жители Авдеевки проголосовали на выборах президента России, рассказал первый зампред парламента Донецкой народной республики (ДНР), координатор гуманитарного центра «Единой России» в городе Сергей Прокопенко. Его цитирует ТАСС.

«По городу Авдеевка проголосовали 1339 человек из 1442, что составляет 92,85 процента», — сообщил он.

Ранее стало известно, что на Чукотке завершилась обработка всех протоколов на выборах президента России. По данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набирает 91,49 процента голосов.

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