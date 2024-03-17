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11:25, 17 марта 2024Мир

Стало известно о поисках Чехией снарядов для Украины еще до начала СВО

WSJ: Чехия начала искать снаряды для Украины незадолго до начала СВО

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Чехия начала искать снаряды для Украины незадолго до начала специальной военной операции России (СВО). Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чешских чиновников.

По словам источников издания, знакомых с планом секретных закупок, Прага начала предпринимать усилия незадолго до начала конфликта два года назад и в значительной степени обошла бюрократию НАТО и Европейского союза.

Отмечается, что в, отличие от США, Франции и Германии, которые в основном сосредоточились на наращивании внутреннего производства для поставок на Украину, чешская инициатива сосредоточена на закупках существующей техники.

Чешские чиновники рассказали, что начали секретно путешествовать по миру, заключая сделки купли-продажи и ведя переговоры об экспортных лицензиях со многими странами-производителями.

Ряд чиновников Чехии также заявили, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды на Украину. При этом уточняется, что обращения США о поставках Киеву к странам Африки и Азии, среди которых присутствуют партнеры Москвы, получили отрицательный ответ.

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      Семен Александров
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