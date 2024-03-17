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09:04, 17 марта 2024Мир

Стало известно о поставках снарядов ВСУ от союзников России

WSJ: в Чехии заявили о поставках снарядов ВСУ от союзников России

Фото: Unsplash

Ряд чиновников Чехии заявили, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды на Украину. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

«Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России», — отметили авторы WSJ.

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Однако журналисты отметили, что просьбы США о поставках Киеву к странам Африки и Азии, среди которых присутствуют партнеры Москвы, получили отрицательный ответ.

Ключевым поставщиком снарядов для ВСУ по-прежнему остаются США, а также ряд стран НАТО. Предполагается, что Киев мог получить технику от одной из стран альянса с численностью населения более 10 миллионов человек. Всего Украине планируют передать до конца 2024 года 300 000 снарядов советского образца и порядка 500 000 снарядов западного производства.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обещали выделить транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Международный валютный фонд (МВФ) согласовал транш помощи Киеву на 880 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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