ЕС в ближайшие дни выделит транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

В ЕС пообещали в ближайшие дни выделить помощь Украине на 500 миллионов евро

Страны Европейского союза (ЕС) в ближайшие дни пообещали выделить восьмой транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Мы надеемся, что сможем в ближайшие дни или недели разблокировать этот транш, учитывая, что Венгрия раньше уже согласилась на выделение пяти миллиардов в Европейский фонд мира», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Финляндия получила от ЕС средства в размере 32,5 миллиона евро для наращивания военной промышленности. Изначально в Хельсинки запросили у объединения 24 миллиона евро, однако получили сумму больше запрошенной.