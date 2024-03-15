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16:26, 15 марта 2024Мир

Финляндия получила от ЕС дополнительные средства на боеприпасы

Финляндия получила от ЕС 32,5 миллиона евро на рост производства боеприпасов

Фото: David Hecker / Getty Images

Финляндия получила от Европейского союза (ЕС) средства в размере 32,5 миллиона евро для роста военной промышленности. Об этом Министерство обороны Финляндии сообщило на официальном сайте ведомства.

«Финская оборонная промышленность получила 32,5 миллиона евро из средств ЕС на увеличение производства боеприпасов», — сообщает министерство.

Изначально Финляндия запросила у объединения 24 миллиона евро, однако получила сумму больше запрошенной.

Финансирование было предоставлено из общего финансового пакета в размере 500 миллионов евро, предусмотренного актом ЕС о поддержке производства боеприпасов (ASAP) для европейских стран.

В начале марта командующий Вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен сообщил, что у НАТО недостаточно средств для удовлетворения оборонных потребностей Европы.

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      Елизавета Мытарева
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