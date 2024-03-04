В Финляндии заявили о неспособности НАТО удовлетворить нужды Европы

Командующий ВС Финляндии Кивинен: бюджета НАТО недостаточно для нужд Европы

Командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что бюджета НАТО недостаточно для удовлетворения нужд Европы. Об этом сообщает Yle.

«Европе необходимо делать больше для собственной безопасности», — отметил Кивинен.

Главнокомандующий Силами обороны Финляндии также обозначил, что двух процентов от ВВП, которые страны-члены Североатлантического альянса обязались выделять на оборону, недостаточно, «чтобы покрыть все, что необходимо сделать в Европе».

В 2022 году генерал Кивинен рассказал, что Финляндия способна «вести войну, подобной той, что идет на Украине». Он высказал предположение, что в Финляндии самая большая в Европе огневая мощь на душу населения.