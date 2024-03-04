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11:57, 4 марта 2024Мир

В Финляндии заявили о неспособности НАТО удовлетворить нужды Европы

Командующий ВС Финляндии Кивинен: бюджета НАТО недостаточно для нужд Европы

Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что бюджета НАТО недостаточно для удовлетворения нужд Европы. Об этом сообщает Yle.

«Европе необходимо делать больше для собственной безопасности», — отметил Кивинен.

Главнокомандующий Силами обороны Финляндии также обозначил, что двух процентов от ВВП, которые страны-члены Североатлантического альянса обязались выделять на оборону, недостаточно, «чтобы покрыть все, что необходимо сделать в Европе».

В 2022 году генерал Кивинен рассказал, что Финляндия способна «вести войну, подобной той, что идет на Украине». Он высказал предположение, что в Финляндии самая большая в Европе огневая мощь на душу населения.

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      Лина Пивоварова
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