Стало известно о рекордном результате Путина на выборах президента

Экзитполы показывают рекордный результат Путина на выборах президента

Экзитполы показывают рекордный результат Владимира Путина на выборах президента России. На это обратило внимание РИА Новости.

Действующий глава государства может набрать более 87 процентов, показывает экзитпол Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его соперники Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набрали 4,6, 4,2 и 3 процента соответственно.

До этого лучший результат у Путина был голосовании в 2018 году. Тогда он получил 75,69 процента голосов, за него отдали свой голос 56,4 миллиона человек.