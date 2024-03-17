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12:50, 17 марта 2024Россия

Трехлетняя девочка с носком в руке бродила одна по проспекту в Петербурге

В Петербурге девочка с носком в руке бродила по проспекту Народного Ополчения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка в грязном свитере и с носком в руке бродила одна по проспекту Народного Ополчения. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, в квартире неподалеку обнаружили сестру девочки — грудничка с кровью под носом. Их родителей дома не оказалось, предположительно, они часто пропадали, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидица рассказала, что во время прогулки с мужем им на глаза попалась одинокая девочка. Пара попыталась накинуть на нее куртку, но та испугалась и двинулась в сторону ближайшего дома. Проследовав за ней, супруги попали в грязную квартиру на первом этаже. На кухне они увидели неподвижно лежащего младенца.

Женщина вызвала полицейских и медиков. Удалось установить, что старшей девочке 3 года, а младшей — всего 9 месяцев. У второй под носом врачи заметили кровь. Детей отвезли в больницу, сейчас они под присмотром.

Их родители появились через некоторое время, они зашли в квартиру через окно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру пьяной няни.

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      Анна Щербакова
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