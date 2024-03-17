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19:50, 17 марта 2024Интернет и СМИ

В Белгороде задержали журналиста Соловьев LIVE

В городе Белгород был задержан журналист канала «Соловьев LIVE» Коренев Илья

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В российском городе Белгороде был задержан журналист канала «Соловьев LIVE» Коренев Илья. Об этом информирует Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 31-летний Коренев был задержан во время съемки здания регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Сообщается, что оператора «Соловьев LIVE» задержали сотрудники ГИБДД и в настоящий момент с ним работают сотрудники спецслужб.

19 февраля стало известно о задержании российского военного корреспондента и журналиста РИА Новости Андрея Коца. Полиция остановила журналиста на улице и нашла у него сверток с каким-то веществом. С помощью экспертизы выяснилось, что это была марихуана.

Лина Пивоварова
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В Белгороде задержали журналиста Соловьев LIVE

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