В Британии заявили об избегающих Одессу лидерах НАТО

Меркурис: лидеры НАТО избегают Одессу из-за точных российских ударов

Лидеры НАТО стали избегать Одессу из-за точных ударов российской артиллерии. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

По его словам, министр обороны Великобритании Грант Шаппс в воскресенье, 17 марта, должен был посетить Одессу, но отказался от этой идеи. Меркурис связал это решение с тем, что ранее Россия нанесла точные ракетные удары по стратегическим объектам в городе.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара в пятницу, 15 марта, по санаторию «Мрия» в Одессе были уничтожены порядка 100 западных наемников.