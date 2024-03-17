В Брянской области пресекли попытку атаки БПЛА

Губернатор Брянской области Богомаз: пресечена попытка атаки с применением БПЛА

В Брянской области пресечена попытка атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил губернатор.

Он отметил, что два реактивных беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Брянского района силами противовоздушной обороны (ПВО).

По словам главы области, пострадавших и разрушений нет, на месте работаю оперативные и экстренные службы.