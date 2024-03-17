Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 17 марта 2024Россия

В Брянской области пресекли попытку атаки БПЛА

Губернатор Брянской области Богомаз: пресечена попытка атаки с применением БПЛА

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Брянской области пресечена попытка атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил губернатор.

Он отметил, что два реактивных беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Брянского района силами противовоздушной обороны (ПВО).

По словам главы области, пострадавших и разрушений нет, на месте работаю оперативные и экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье

      В МИД России заявили о вмешательстве США и ФРГ в выборы

      В Брянской области пресекли попытку атаки БПЛА

      Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора

      Бронетанковый завод в Николаеве оказался поражен российским ударом

      Взорвавший вертолет в Приднестровье дрон прилетел со стороны Одессы

      В Госдуме высказались о просьбе пасынка Сырского получить гражданство России

      Опубликованы кадры атаки дрона по воинской части в Приднестровье

      Путин распорядился о бесплатном проезде для транспорта с гумпомощью в зону СВО

      Церемонию прощания с Ширвиндтом перенесли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше