Украинскую ракету С-200 сбили над российским регионом

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили украинскую ракету С-200

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету С-200, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал губернатор.

Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте. До этого сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

