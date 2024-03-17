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00:48, 17 марта 2024Россия

Украинскую ракету С-200 сбили над российским регионом

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили украинскую ракету С-200

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету С-200, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал губернатор.

Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте. До этого сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

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      Марина Совина
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