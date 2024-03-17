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21:07, 17 марта 2024Мир

В Германии напомнили Западу о его уязвимости

Бизнесмен Дотком: Запад забывает, насколько уязвима его инфраструктура

Фото: Johanna Geron / Reuters

Западные страны решили атаковать нефтегазовую структуру России на фоне провала санкционной политики, заявил немецкий предприниматель Ким Дотком. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Запад сменил стратегию и «перешел к терроризму, основанному на правилах». На фоне этого бизнесмен напомнил об уязвимости западной инфраструктуры.

Ранее украинские беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После падения одного из дронов случился пожар. Как сообщили в оперативном штабе Кубани, в момент атаки у сотрудника завода произошел сердечный приступ.

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      Марина Совина
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