В Германии напомнили Западу о его уязвимости

Бизнесмен Дотком: Запад забывает, насколько уязвима его инфраструктура

Западные страны решили атаковать нефтегазовую структуру России на фоне провала санкционной политики, заявил немецкий предприниматель Ким Дотком. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Запад сменил стратегию и «перешел к терроризму, основанному на правилах». На фоне этого бизнесмен напомнил об уязвимости западной инфраструктуры.

Ранее украинские беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После падения одного из дронов случился пожар. Как сообщили в оперативном штабе Кубани, в момент атаки у сотрудника завода произошел сердечный приступ.