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17:28, 17 марта 2024Мир

В Германии заявили об огромных потерях Украины в военной технике

Немецкий журналист Шварцкопф: на линии фронта повсюду сожженные машины ВСУ

Фото: Reuters

Журналист Штеффен Шварцкопф из Германии, который лично приехал на линию фронта, увидел огромные потери Украины в военной технике. Об этом он заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt.

По словам корреспондента, всюду, где он был, находятся сожженные и уничтоженные машины Вооруженных сил Украины.

Корреспондент отметил, что многие из уничтоженных боевых машин — иностранного производство, в останках некоторых он узнал американские Bradley.

В Кремле заявляли, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции. В ответ на соответствующий вопрос журналиста пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков описал судьбу западного оружия фразой «эти танки горят и будут гореть».

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      Марк Леонов
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