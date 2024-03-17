В Мексике спасли похищенную местным картелем россиянку

SHOT: похищенную в Мексике 23-летнюю туристку из России удалось освободить

Похищенную в Мексике местным картелем 23-летнюю туристку из России удалось освободить благодаря усилиям дипломатов РФ, местной полиции и подразделения генпрокуратуры, сообщает SHOT.

По словам супруга девушки, у нее не осталось ни денег, ни телефона, ни документов, но она сейчас находится в безопасности. «Сейчас Маша находится в полицейском участке, мне дали с нею поговорить», — приводит Telegram-канал слова мужчины.

Похищенная гражданка РФ отправилась в путешествие по странам Латинской Америки около трех недель назад. Вооруженные люди забрали россиянку 14 марта из машины местных жителей, у которых она остановилась в Мексике.

Представители картеля потребовал заплатить за «проезд по их земле», и супруг Марии перевел на карту 2,4 тысячи долларов. После этого стало известно, что машину, которую также забрали похитители, нашли спустя сутки брошенной, и поиски туристки продолжились.