Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:22, 17 марта 2024Путешествия

В Мексике спасли похищенную местным картелем россиянку

SHOT: похищенную в Мексике 23-летнюю туристку из России удалось освободить

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Похищенную в Мексике местным картелем 23-летнюю туристку из России удалось освободить благодаря усилиям дипломатов РФ, местной полиции и подразделения генпрокуратуры, сообщает SHOT.

По словам супруга девушки, у нее не осталось ни денег, ни телефона, ни документов, но она сейчас находится в безопасности. «Сейчас Маша находится в полицейском участке, мне дали с нею поговорить», — приводит Telegram-канал слова мужчины.

Похищенная гражданка РФ отправилась в путешествие по странам Латинской Америки около трех недель назад. Вооруженные люди забрали россиянку 14 марта из машины местных жителей, у которых она остановилась в Мексике.

Представители картеля потребовал заплатить за «проезд по их земле», и супруг Марии перевел на карту 2,4 тысячи долларов. После этого стало известно, что машину, которую также забрали похитители, нашли спустя сутки брошенной, и поиски туристки продолжились.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что попросит Россию временно прекратить огонь на Украине. В Москве выступили с ответным предложением

      Пасынок главкома ВСУ попросил у Путина российское гражданство

      Молдавия выразила протест из-за выборов президента России

      В США рассказали о поиске вариантов выхода из украинского конфликта

      Умер бывший украинский депутат Москаль

      Электричка попала под обстрел в российском регионе

      ВС России сбили вертолет Black Hawk ВСУ с 20 украинскими военными на борту

      Россиянка описала жизнь немцев фразой «едят жирные сосиски и пьют пиво»

      Послу России заявили о недовольстве из-за комментариев о румынском золоте

      Живущий в лесу 92-летний отшельник проголосовал на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше