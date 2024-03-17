В Москве няня решила отучить ребенка кусаться и попала под проверку полиции

Shot: в Москве няня решила отучить ребенка кусаться и попала под проверку

В Москве няня решила отучить четырехлетнего ребенка кусаться и попала под проверку полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как разузнало издание, 60-летняя женщина осталась одна с мальчиком. Когда отец вернулся, то заметил синяк на руке малыша. Няня объяснила, что тот кусался и его надо было отучить. Женщина показала малышу, что это реально больно, и сама укусила его для примера.

Мужчина отвез сына в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там дошкольнику диагностировали ушиб предплечья и отпустили домой. Теперь методы воспитания няни начали изучать оперативники. Возмущенный родитель написал на нее заявление.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру пьяной няни.

Мальчика в подъезде обнаружили соседи. Они пытались найти его квартиру. В итоге ребенка забрали в полицию, там он дождался приезда родителей.