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14:55, 17 марта 2024Экономика

В России резко выросла стоимость увеличения груди

SHOT: стоимость операций по увеличению груди выросла с прошлого года вдвое

Фото: Unsplash

Стоимость операций по увеличению груди в столичных клиниках выросла по сравнению с прошлым годом вдвое, пишет Shot.

Сильнее всего подорожали американские силиконовые импланты Mentor, которые называют самыми ходовыми. Их использование обходится россиянкам в 400 тысяч рублей и больше против 200 тысяч в прошлом году, отмечается в публикации.

По данным Telegram-канала установка французских имплантов Sebbin выросла в цене не столь резко и обходится сейчас в среднем в 300 тысяч рублей.

Как узнали журналисты, на этом фоне многие клиники, чтобы снизить себестоимость операций, начали использовать расходные материалы отечественного производства и работать на оборудовании из Китая. Ранее сообщалось, что в России началось строительство завода по производству силиконовых имплантов для груди и ягодиц, запуск которого в 2025-2026 годах решит проблему дефицита и уменьшит потребности в параллельном импорте на фоне санкций Запада.

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      Дмитрий Воронин
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