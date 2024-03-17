В России резко выросла стоимость увеличения груди

SHOT: стоимость операций по увеличению груди выросла с прошлого года вдвое

Стоимость операций по увеличению груди в столичных клиниках выросла по сравнению с прошлым годом вдвое, пишет Shot.

Сильнее всего подорожали американские силиконовые импланты Mentor, которые называют самыми ходовыми. Их использование обходится россиянкам в 400 тысяч рублей и больше против 200 тысяч в прошлом году, отмечается в публикации.

По данным Telegram-канала установка французских имплантов Sebbin выросла в цене не столь резко и обходится сейчас в среднем в 300 тысяч рублей.

Как узнали журналисты, на этом фоне многие клиники, чтобы снизить себестоимость операций, начали использовать расходные материалы отечественного производства и работать на оборудовании из Китая. Ранее сообщалось, что в России началось строительство завода по производству силиконовых имплантов для груди и ягодиц, запуск которого в 2025-2026 годах решит проблему дефицита и уменьшит потребности в параллельном импорте на фоне санкций Запада.