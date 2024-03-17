Офицер Дэвис: поддержка США Украины не сможет остановить продвижение войск РФ

Поддержка США Украины не сможет остановить продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ. Неспособность финансовой помощи Киеву повлиять на движение российских войск признал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV.

«За 18 месяцев конфликта мы вместе с ЕС передали Киеву в общей сложности 200 миллиардов долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. Это абсолютно не помогло», — сказал военный.

Он подчеркнул, что сегодня российские войска оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запад и с каждым днем освобождают все больше территорий.

По словам Дэвиса, новый пакет американской помощи Украине на 300 миллионов долларов не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что власти США отчаянно ищут варианты выхода из украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон хотел запугать Москву, финансируя Киев, однако этого у него не получилось, а дальнейшая поддержка приведет к еще большим разрушениям на Украине.