Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 17 марта 2024Мир

В США признали неспособность поддержки Украины остановить продвижение ВС России

Офицер Дэвис: поддержка США Украины не сможет остановить продвижение войск РФ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поддержка США Украины не сможет остановить продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ. Неспособность финансовой помощи Киеву повлиять на движение российских войск признал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV.

«За 18 месяцев конфликта мы вместе с ЕС передали Киеву в общей сложности 200 миллиардов долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. Это абсолютно не помогло», — сказал военный.

Он подчеркнул, что сегодня российские войска оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запад и с каждым днем освобождают все больше территорий.

По словам Дэвиса, новый пакет американской помощи Украине на 300 миллионов долларов не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что власти США отчаянно ищут варианты выхода из украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон хотел запугать Москву, финансируя Киев, однако этого у него не получилось, а дальнейшая поддержка приведет к еще большим разрушениям на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России сбили вертолет ВСУ с 20 десантниками на борту. Украинские военные пытались высадиться в Козинке

      Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника

      Явка избирателей на выборах президента превысила показатели 2018 года

      Памфилова рассказала о решении украинских граждан воссоединить Крым с Россией

      Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом

      Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду

      Махачев отказался от объединительного боя на юбилейном турнире UFC

      Падение артиста цирка с огромного колеса во время выступления попало на видео

      Посольство России назвало изъятие Латвией документов избирателей издевательством

      Памфилова заявила о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше