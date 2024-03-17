В США заявили о необходимости расширения мобилизации на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ не хватает людей, нужно пересмотреть правила призыва

Киеву необходимо расширить мобилизацию в вооруженные силы и изменить существующие правила ротации военнослужащих. Об этом в интервью газете La Stampa заявил бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус.

Как отметил бывший глава разведывательного управления, сейчас первую линию украинской обороны держат военные, чей возраст превышает 40 лет.

«Киевский парламент и правительство Зеленского должны пересмотреть порядок мобилизации», — заявил Петреус.

Ранее стало известно, что в некоторых населенных пунктах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста. На фоне нехватки солдат в зоне боевых действий вербовщики приглашают всех возможных кандидатов.