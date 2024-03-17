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08:37, 17 марта 2024Мир

В Турции заявили о скором окончании президентского срока Зеленского

Турецкий политик Сель заявил, что время Зеленского подходит к концу

Фото:Global Look Press

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил о скором окончании президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Эксперт уверен, что бороться с Россией до последнего украинца — это не настоящее желание украинского народа и его президента.

«Он лишь послушный исполнитель. Это выбор Запада. США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому», — заявил Сель.

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По его мнению, если бы президент Украины был умнее, он бы не допустил стратегическую ошибку, заняв враждебную позицию по отношению к России.

Ранее в Турции призвали Украину забыть о Крыме. Украинские власти должны навсегда забыть о полуострове и оставить свои ожидания о его возможном возвращении. Об этом заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, политик Унвер Сель.

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      Марина Совина
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