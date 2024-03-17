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02:37, 17 марта 2024Мир

В Турции призвали Украину забыть о Крыме

Турецкий политик Сель призвал украинские власти навсегда забыть о Крыме

Фото: Reuters

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и оставить свои ожидания о его возможном возвращении, заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал уважать решение крымчан, проголосовавших за вхождение полуострова в состав РФ. «Рекомендую им полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий», — подчеркнул политик.

Он считает, что призывы западных стран вернуть Крым звучат нереалистично. «И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть», — подчеркнул Сель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью РФ. Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан. Он добавил, что указанные регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

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      Марина Совина
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