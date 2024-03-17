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12:10, 17 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ предрекли украинской пехоте «сидение под землей» из-за России

Боец ВСУ Бескрестнов: украинская пехота будет сидеть под землей из-за дронов РФ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинской пехоте скоро придется постоянно находиться под землей из-за FPV-дронов России. Такое заявление сделал боец Вооруженных сил Украины Сергей Бескрестнов, его слова приводит ТАСС.

По мнению военного, это произойдет уже через несколько месяцев.

«Это нас ждет в ближайшем будущем по всем фронтам: в пределах 6-7 километров наша пехота будет постоянно находиться под землей», — предрек боец ВСУ.

Он предположил, что менее чем через полгода у Армии России будет столько беспилотников, что она сможет направить по одному из них на каждого украинского солдата.

Ранее в сети появились кадры уничтожения беспилотным летательным аппаратом первого танка M1 Abrams, переданного ВСУ США.

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      Марк Леонов
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