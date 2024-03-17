Ватикан поздравил Путина с победой на выборах

Папа Римский Франциск поздравил Путина с избранием президентом России

Папа Римский Франциск поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с понтификом.

По его словам, глава католической церкви «видит Ватикан как международную площадку, которая могла бы заменить некоторые функции ООН».

Выборы в России проходили с 15 по 17 марта.

Ранее Франциск призвал проигрывающую сторону в украинском конфликте поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом он напрямую не называл сторон конфликта.