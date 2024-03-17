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11:01, 17 марта 2024Интернет и СМИ

Видео с «массовой акцией в Чите» оказалось снято в ЛНР десять лет назад

Сообщения о массовых акциях в Чите в ходе выборов не подтвердились

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

17 марта журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором утверждается, что россияне поддержали оппозиционную акцию на избирательных участках в Чите. В ролике люди говорят, что пришли голосовать «за мир и чтобы такого не было, что они творят». Однако видео оказалось десятилетней давности.

Как выяснилось, этот кусок был вырезан из видео, снятого в 2014 году в городе Алчевске (ЛНР). Тогда жители пришли на выборы главы и Верховного Совета республики, а эту фразу они произнесли против украинских властей, которые с 2014 года подвергают их обстрелам.

Ранее Невзоров опубликовал архивное видео, которое выдал за поддержку оппозиционной акции на Дальнем Востоке.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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