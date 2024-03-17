Военный из ДНР рассказал о способе обманывать украинские «Джавелины»

Боец из ДНР Панда: танкисты обманывали Javelin с помощью штанги с горящим ведром

Военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий с позывным Панда в беседе с российским военкором Юрием Котенком рассказал о способе, которым бойцы в зоне специальной военной операции обманывали американские комплексы Javelin, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«С помощью штанги и ведер со смолой мы обманывали «Джавелины». Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка», — отметил он.

Панда добавил, что бойцы также придумали, как защитить технику от дронов. Сверху они крепили шахтную резинотканевую ленту, которая используется для транспортировки грузов на производственных объектов.

По его словам, укрепленная таким образом «Шишига» — ГАЗ-66 — выдерживала пулеметную очередь, выпущенную с 500 метров.

В июле прошлого года стало известно, что предприятия госкорпорации «Ростех» на основе опыта специальной военной операции (СВО) прорабатывают варианты по усилению защиты верхней части боевой техники, куда бьют противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства и сбрасываемые с беспилотников боеприпасы.