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21:53, 17 марта 2024Мир

Захарова отреагировала на критику Германии выборов президента России

Захарова заявила, что в ходе выборов вся Россия дала отпор
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе президентских выборов вся страна объединилась и дала отпор. Таким образом она отреагировала на критику прошедшего в России голосования со стороны Германии, пишет ТАСС.

Захарова согласилась с утверждением ФРГ, что в итогах выборов нет ничего удивительного. «Особенно после того, как НАТО каждый день много облаивает нашу страну, угрожает ей, разжигает костры конфликтов по периметру наших границ и в мире в целом, собирает деньги и оружие для "нанесения нашей стране стратегического поражения"», — отметила она.

Ранее в МИД России заявили, что США и ФРГ лидируют в процессе вмешательства в российские выборы. «Вмешательство в выборы президента России идет со стороны всех недружественных стран», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

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      Марина Совина
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