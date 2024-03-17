Захарова отреагировала на критику Германии выборов президента России

Захарова заявила, что в ходе выборов вся Россия дала отпор

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе президентских выборов вся страна объединилась и дала отпор. Таким образом она отреагировала на критику прошедшего в России голосования со стороны Германии, пишет ТАСС.

Захарова согласилась с утверждением ФРГ, что в итогах выборов нет ничего удивительного. «Особенно после того, как НАТО каждый день много облаивает нашу страну, угрожает ей, разжигает костры конфликтов по периметру наших границ и в мире в целом, собирает деньги и оружие для "нанесения нашей стране стратегического поражения"», — отметила она.

Ранее в МИД России заявили, что США и ФРГ лидируют в процессе вмешательства в российские выборы. «Вмешательство в выборы президента России идет со стороны всех недружественных стран», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.