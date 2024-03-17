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11:58, 17 марта 2024Мир

Захарова ответила на предложение Макрона о прекращении огня на Украине

Представитель МИД Захарова: Франции следует прекратить поставки вооружений Киеву

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Франции следовало бы прекратить поставки вооружений Киеву. Так на готовящийся призыв французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на Украине во время Олимпиады ответила представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Кроме того, она отметила, что с призывом о прекращении огня Макрону следовало бы обратиться к сторонам ближневосточного конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, а также сообщал, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине.

Олимпиада будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Марк Леонов
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