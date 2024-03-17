Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Запорожье

В Энергодаре после атаки БПЛА было повреждено здание с избирательными участками

В Энергодаре Запорожской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалось повреждено здание, в котором располагались сразу три избирательных участка. Об этом сообщает областная избирательная комиссия, заявление приводит ТАСС.

Известно, что атака произошла накануне, 16 марта, поэтому сегодня участки не открывались.

«Повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка — № 534, № 535 и № 536. (...) Сегодня эти участки не открывались, голосование закрепленных за ними избирателей переведено полностью на надомное», — сообщили в облизбиркоме.

Ранее стало известно об атаке БПЛА на другой участок в регионе. По сообщению запорожского общественника Владимира Рогова, в результате налета дрона обошлось без пострадавших, однако на участке вспыхнул пожар.