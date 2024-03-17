Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 17 марта 2024Россия

Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Запорожье

В Энергодаре после атаки БПЛА было повреждено здание с избирательными участками

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Энергодаре Запорожской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалось повреждено здание, в котором располагались сразу три избирательных участка. Об этом сообщает областная избирательная комиссия, заявление приводит ТАСС.

Известно, что атака произошла накануне, 16 марта, поэтому сегодня участки не открывались.

«Повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка — № 534, № 535 и № 536. (...) Сегодня эти участки не открывались, голосование закрепленных за ними избирателей переведено полностью на надомное», — сообщили в облизбиркоме.

Ранее стало известно об атаке БПЛА на другой участок в регионе. По сообщению запорожского общественника Владимира Рогова, в результате налета дрона обошлось без пострадавших, однако на участке вспыхнул пожар.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы

      Стало известно о поисках Чехией снарядов для Украины еще до начала СВО

      Россияне решили совместить бракосочетания с голосованием на выборах президента

      Сбитые в Домодедово беспилотники были начинены поражающими элементами

      Момент уничтожения направлявшегося на Москву беспилотника попал на видео

      В МОК назвали ожидаемое количество россиян на Олимпийских играх-2024

      Памфилова рассказала о сотнях тысяч атак на систему электронного голосования

      SHAMAN трижды перекрестился на избирательном участке

      Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки беспилотников ВСУ. Что еще известно о происшествии?

      Три московских аэропорта ввели ограничения на прилет и вылет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше