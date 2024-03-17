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09:39, 17 марта 2024Россия

В Запорожье сообщили о пожаре на избирательном участке после атаки БПЛА

Рогов: после атаки БПЛА в Запорожье на избирательном участке начался пожар

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Каменке-Днепровской в Запорожье на избирательном участке начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», член Общественной палаты России Владимир Рогов.

Общественник подчеркнул, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

«[ВСУ нанесли] двойной удар дронами-камикадзе "Заноза" по избирательному участку, расположенному в городском доме культуры. Прибывшие тушить пожар сотрудники МЧС не могут приступить к работе из-за продолжающегося налета», — рассказал Рогов.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщали, что в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.

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