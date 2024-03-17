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19:54, 17 марта 2024Культура

Звезда «Ворониных» стала жертвой мошенников

Актриса «Ворониных» Екатерина Волкова перевела мошенникам 50 тысяч рублей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова стала жертвой мошенников. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Наверное, это самый печальный мой пост из отпуска, перед которым я проплакала все утро. И даже не из-за потери денежных средств, а от осознания, что на сегодняшний день доверять людям становится все сложнее и сложнее», — написала Волкова. Она рассказала, что хотела купить корм для животных по «приятной цене», но перевела 50 тысяч рублей мошенникам.

По ее словам, после оформления заказа и перевода денег собеседница перестала ей отвечать, а трек-номер доставки не работал. Актриса отметила, что после ее попыток связаться с менеджером их переписка была удалена, а ее заблокировали.

«Я не могу смириться с мыслью, как можно наживаться на животных, детях, так цинично морочить голову беззащитным пенсионерам, которые для них просто легкая мишень. Что с вами не так? Чем вас настолько обделило общество, что вы стали такими беспринципными и злыми, выбрав подобный низкий вариант легкого заработка?» — заключила актриса.

Ранее российский актер Александр Воеводин лишился 250 тысяч рублей после общения с мошенниками. С артистом связалась женщина, представившаяся полицейской. Она заявила, что он стал жертвой мошенников и ему нужно «обезопасить» свои счета. Позже Воеводин позвонил в банк, где ему сообщили о списании денег.

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      Олег Давыдов
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