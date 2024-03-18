46-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

46-летняя актриса Любовь Толкалина показала внешность без макияжа на новом селфи

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на новом селфи. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» запечатлела себя, позируя перед зеркалом в короткой дутой куртке белого цвета. Знаменитость также надела черные брюки и массивные перчатки и покрыла голову. При этом она отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

«Послесменный полуночный физкульт!» — подписала артистка кадр.

Ранее Толкалина показала фанатам фото в откровенном наряде. Она снялась в украшенном пайетками мини-платье с длинными рукавами, оформленном глубоким декольте.