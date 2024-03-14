Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:11, 14 марта 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина показала фото в мини-платье с глубоким декольте

Актриса Любовь Толкалина показала фото в мини-платье с глубоким декольте

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фанатам фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, стоя у дерева в украшенном пайетками мини-платье с длинными рукавами. При этом данный предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди артистки.

В то же время звезда «Антикиллера» разделила волосы на прямой пробор и уложила в гладкий пучок, накрасила ногти черным лаком и примерила золотистое кольцо на палец.

Ранее в марте российская актриса театра и кино Настасья Самбурская в откровенном образе посетила показ бренда одежды Canach. Она позировала перед папарацци в полупрозрачном асимметричном мини-платье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

      Футболиста «Спартака» Промеса экстрадируют в Нидерланды

      Спецназ Росгвардии провел задержания в игорном клубе Ярославля и попал на видео

      46-летняя Любовь Толкалина показала фото в мини-платье с глубоким декольте

      Москвич объявил мусорную войну коммунальщикам

      Девятимесячная девочка пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области

      Звезда «Уральских пельменей» сделала анализ ДНК и удивилась

      Молодой россиянин угнал у полицейских машину после задержания

      Швейцария понадеялась на включение России в переговорный процесс по Украине

      Макрон выразил намерение отправить военных в Одессу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше