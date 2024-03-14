46-летняя Любовь Толкалина показала фото в мини-платье с глубоким декольте

Актриса Любовь Толкалина показала фото в мини-платье с глубоким декольте

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фанатам фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, стоя у дерева в украшенном пайетками мини-платье с длинными рукавами. При этом данный предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди артистки.

В то же время звезда «Антикиллера» разделила волосы на прямой пробор и уложила в гладкий пучок, накрасила ногти черным лаком и примерила золотистое кольцо на палец.

Ранее в марте российская актриса театра и кино Настасья Самбурская в откровенном образе посетила показ бренда одежды Canach. Она позировала перед папарацци в полупрозрачном асимметричном мини-платье.