Самбурская вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Настасья Самбурская в мини-платье без бюстгальтера пришла на показ бренда Canach

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская в откровенном образе посетила показ бренда одежды Canach. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» вышла в свет в монохромном черном наряде. Так, она позировала перед папарацци в полупрозрачном асимметричном мини-платье, сквозь ткань которого просвечивало ее тело. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

В то же время она надела капроновые колготки и остроносые туфли на шпильках и выбрала в качестве украшений серебристые серьги-подвески. Кроме того, артистка подчеркнула глаза широкими черными стрелками и накрасила губы коричневой помадой.

Ранее в марте Настасья Самбурская снялась без косметики в день рождения. Она предстала на размещенных кадрах в черной блузке с белым принтом «горох».