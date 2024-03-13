Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:17, 13 марта 2024Ценности

Самбурская вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Настасья Самбурская в мини-платье без бюстгальтера пришла на показ бренда Canach

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская в откровенном образе посетила показ бренда одежды Canach. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» вышла в свет в монохромном черном наряде. Так, она позировала перед папарацци в полупрозрачном асимметричном мини-платье, сквозь ткань которого просвечивало ее тело. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

В то же время она надела капроновые колготки и остроносые туфли на шпильках и выбрала в качестве украшений серебристые серьги-подвески. Кроме того, артистка подчеркнула глаза широкими черными стрелками и накрасила губы коричневой помадой.

Ранее в марте Настасья Самбурская снялась без косметики в день рождения. Она предстала на размещенных кадрах в черной блузке с белым принтом «горох».

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Белгородской области

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      На Украине захотели выпускать заключенных взамен на службу в армии

      Россиянин поссорился с сожителем матери и 17 раз ударил его соляной лампой

      Главком ВСУ и глава Минобороны Украины прибыли на фронт и оценили обстановку

      Домохозяек призвали избавляться от пятен на диване с помощью нашатыря

      Бывший муж Пугачевой раскрыл заработок певицы в СССР

      Звезда OnlyFans раскрыла доход от видео с участием известного футболиста

      Ирина Шейк снялась топлес для рекламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше