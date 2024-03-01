Самбурская показала лицо без макияжа в день 37-летия

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась без косметики в день 37-летия. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Универ» предстала на размещенных кадрах в черной блузке с белым принтом «горох». При этом она отказалась от макияжа, показав лицо без косметики. В то же время звезда сделала укладку с объемом у корней на распущенных волосах.

«Большое спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Все читаю, всех вижу. Я не праздную сегодня. Мне что-то не захотелось ни Новый год, ни день рождения [отмечать]», — обратилась к подписчикам артистка.

В феврале Самбурская раскрыла секреты красоты. Она рассказала, что специалист назначил ей чистку лица, фотолечение и биоревитализацию.

