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12:46, 21 февраля 2024Ценности

36-летняя Самбурская раскрыла секреты красоты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская раскрыла секреты красоты. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда предстала в белом вафельном халате, лежа на кушетке во время косметических процедур. Знаменитость рассказала, что специалист назначил ей чистку лица, фотолечение и биоревитализацию.

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Помимо этого, Самбурская заявила, что упомянутые манипуляции позволят ей увлажнить кожу и устранить пигментацию.
«Также попробовала массаж R-Sleek, который устраняет отеки, целлюлит и борется с проблемными зонами», — дополнила актриса.

Ранее в феврале Самбурская рассказала об удалении неудачной татуировки. 36-летняя звезда снялась в салоне, сидя на кресле в водолазке с закатанными рукавами.

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      Екатерина Ештокина
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