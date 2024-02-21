36-летняя Самбурская раскрыла секреты красоты

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская раскрыла секреты красоты. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда предстала в белом вафельном халате, лежа на кушетке во время косметических процедур. Знаменитость рассказала, что специалист назначил ей чистку лица, фотолечение и биоревитализацию.

Помимо этого, Самбурская заявила, что упомянутые манипуляции позволят ей увлажнить кожу и устранить пигментацию.

«Также попробовала массаж R-Sleek, который устраняет отеки, целлюлит и борется с проблемными зонами», — дополнила актриса.

Ранее в феврале Самбурская рассказала об удалении неудачной татуировки. 36-летняя звезда снялась в салоне, сидя на кресле в водолазке с закатанными рукавами.