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09:20, 18 марта 2024Россия

61-летний россиянин упал без чувств за два круга до финиша на лыжной гонке

В Кургане 61-летний мужчина упал без чувств за 2 круга до финиша на лыжной гонке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Кургане 61-летний мужчина из Екатеринбурга упал без чувств за два круга до финиша на лыжной гонке. Об этом сообщил портал Е1.ru.

По сведениям издания, прибывшим врачам не удалось спасти россиянина. Главный судья марафона Александр Кутепов отметил, что спортсмен упал километре на 39-м.

Знакомые екатеринбуржца рассказали, что лыжами он занимался с детства, был мастером спорта по биатлону. А два месяца назад получил новый титул мастера марафонов за то, что успешно преодолел 25 длинных дистанций.

Он боролся за первое место в своей возрастной группе с тюменцем, подчеркнул судья.

Ранее сообщалось, что лыжник спустился по склону на курорте Приисковый и спровоцировал сход лавины. На разошедшихся по сети кадрах было видно, как пласт снега сбивает райдера с ног и несет вниз.

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      Анна Щербакова
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