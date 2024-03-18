Американский экономист объяснил высокую явку на выборах в России

Экономист Робертс: явка на выборах высока, поскольку Путин объединяет Россию

На прошедших выборах президента России была высокая явка, поскольку действующий глава государства Владимир Путин объединяет страну. На это указал американский экономист Пол Робертс, передает РИА Новости.

Он сравнил Путина с Рональдом Рейганом, политиком, поставившим своей целью сплотить народ. «С точки зрения национальных интересов России в очень малом, если вообще в чем-то, можно не согласиться с ним», — объяснил эксперт, добавив, что видит у Путина заботу о семьях и военных, тогда как намерения использовать пост президента для личной выгоды у него нет.

При этом Робертс указал, что в то же время администрация Байдена совместно с корпорациями пытается выдавить республиканцев. «Правительства представляют только интересы правящей элиты. Президент Дональд Трамп пытался изменить это, и мы видели, что с ним случилось».

Ранее кандидаты от КПРФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди») признали победу Владимира Путина на выборах президента России. На момент написания новости подсчитаны 95,08 процента протоколов, Путин получает 87,32 процента голосов избирателей.