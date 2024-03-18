Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:14, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Американский экономист объяснил высокую явку на выборах в России

Экономист Робертс: явка на выборах высока, поскольку Путин объединяет Россию

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik/РИА Новости

На прошедших выборах президента России была высокая явка, поскольку действующий глава государства Владимир Путин объединяет страну. На это указал американский экономист Пол Робертс, передает РИА Новости.

Он сравнил Путина с Рональдом Рейганом, политиком, поставившим своей целью сплотить народ. «С точки зрения национальных интересов России в очень малом, если вообще в чем-то, можно не согласиться с ним», — объяснил эксперт, добавив, что видит у Путина заботу о семьях и военных, тогда как намерения использовать пост президента для личной выгоды у него нет.

При этом Робертс указал, что в то же время администрация Байдена совместно с корпорациями пытается выдавить республиканцев. «Правительства представляют только интересы правящей элиты. Президент Дональд Трамп пытался изменить это, и мы видели, что с ним случилось».

Ранее кандидаты от КПРФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди») признали победу Владимира Путина на выборах президента России. На момент написания новости подсчитаны 95,08 процента протоколов, Путин получает 87,32 процента голосов избирателей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Главная задача сейчас — двигаться вперед». Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента

      Американский экономист объяснил высокую явку на выборах в России

      Во Франции рассказали об услуге Макрона Путину

      Мужчина посмотрел запись с установленной дома скрытой камеры и возмутился

      В Аргентине победу Путина назвали уроком для США и Европы

      Женщина сдала анализ ДНК и узнала о своем «собачьем» прошлом

      Польша назвала незаконными выборы в России

      Путин набрал почти 100 процентов голосов в одном регионе

      Сотрудник полиции заставил задержанного пить мочу и снял это на видео

      Путин указал на ошибки предвыборного штаба Надеждина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше