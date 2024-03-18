Американский экономист объяснил высокую явку на выборах в России
На прошедших выборах президента России была высокая явка, поскольку действующий глава государства Владимир Путин объединяет страну. На это указал американский экономист Пол Робертс, передает РИА Новости.
Он сравнил Путина с Рональдом Рейганом, политиком, поставившим своей целью сплотить народ. «С точки зрения национальных интересов России в очень малом, если вообще в чем-то, можно не согласиться с ним», — объяснил эксперт, добавив, что видит у Путина заботу о семьях и военных, тогда как намерения использовать пост президента для личной выгоды у него нет.
При этом Робертс указал, что в то же время администрация Байдена совместно с корпорациями пытается выдавить республиканцев. «Правительства представляют только интересы правящей элиты. Президент Дональд Трамп пытался изменить это, и мы видели, что с ним случилось».
Ранее кандидаты от КПРФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди») признали победу Владимира Путина на выборах президента России. На момент написания новости подсчитаны 95,08 процента протоколов, Путин получает 87,32 процента голосов избирателей.