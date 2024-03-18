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02:35, 18 марта 2024Россия

Соперники Путина признали его победу на выборах

Слуцкий и Харитонов признали победу Путина на выборах президента России

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов и Леонид Слуцкий (от ЛДПР) признали победу Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщает «Российская газета».

Харитонов отметил, что в ходе выборов российский народ как никогда продемонстрировал международному сообществу, как можно сплотиться. Слуцкий, в свою очередь, указал, что Путин одержал победу с историческим результатом. Он добавил, что сейчас ведется работа над выявлением возможных нарушений. По его словам, пока зафиксированы «очень незначительные шероховатости».

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