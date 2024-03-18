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07:10, 18 марта 2024Россия

Анонсирована беседа Путина с Шойгу и Герасимовым

Путин анонсировал беседу с министром обороны Шойгу и главой Генштаба Герасимивым

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин скоро встретится с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Это анонсировал сам глава государства, передает ТАСС.

«Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он собирается праздновать победу на выборах.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина нет времени отмечать победу на выборах. В понедельник, 18 марта, у президента будет напряженный рабочий день.

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      Анастасия Шейкина
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