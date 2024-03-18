Известная модель призналась в совращении подростка младше 16 лет

В Австралии известная актриса совратила подростка младше 16 лет и попала под суд

В Австралии попала под суд модель и актриса, совратившая несовершеннолетнего, который был младше 16 лет. Об этом сообщает News.com.au.

В центре скандала оказалась 34-летняя Меган Скай Бланкада, которая известна австралийцам как участница телешоу «Кто хочет стать супермоделью». Кроме того, женщина снялась в фильмах «Волчья яма» и «Привет, это я».

В четверг, 14 марта, Бланкада призналась перед магистратским судом Аделаиды, что с января 2021-го по ноябрь 2023 года насиловала подростка, которому на момент совершения преступлений не исполнилось 16 лет. Детали дела не раскрываются, однако известно, что пострадавший учился в престижной частной школе.

Кроме того, Бланкаду обвинили в хранении неких материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. Как пишет Daily Mail, родители пострадавшего потребовали, чтобы обвиняемой запретили любые контакты с подростками. Адвокат модели заявил, что она раскаивается в содеянном и надеется, что ее признание принесет облегчение пострадавшему.

Если женщину признают виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить пожизненное заключение. Следующее заседание по ее делу состоится в апреле.

Ранее сообщалось, что в США учительницу христианской школы из штата Висконсин, которая призналась в изнасиловании 13-летнего подростка, посадили на пять лет. Отношения между 34-летней Тайшей Болден с подопечным завязались в октябре 2022 года.