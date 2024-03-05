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08:59, 5 марта 2024Из жизни

Учительницу христианской школы посадили на пять лет за секс с учеником

В США учительницу лютеранской школы посадили на пять лет за секс с 13-летним

Кадр: FOX6 News Milwaukee

В США учительницу христианской школы из штата Висконсин, которая призналась в изнасиловании 13-летнего подростка, посадили на пять лет. Об этом сообщает WITI.

Отношения между 34-летней Тайшей Болден с подопечным завязались в октябре 2022 года. Тогда женщина только устроилась работать в лютеранскую школу «Пилигрим» в городе Вауватоса. Школьник рассказал, что перед завершением учебного года в июне 2023 года учительница отвезла его в местный парк и занялась с ним сексом. Перед этим она обменялась с подростком более чем двумя тысячами сообщений. «Я хочу видеть тебя как можно чаще, а остальное произойдет само», — гласило одно из них. На тот момент школьнику было 13 лет.

Другое обвинение против Болден связано с тем, что она подарила подростку пистолет на 14-й день рождения. Ученик также признался, что порвал отношения с женщиной, когда она отказалась купить ему еще один пистолет.

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29 января Болден признала себя виновной в сексуальном насилии над несовершеннолетним и в передаче ему смертельно опасного оружия. В начале марта суд приговорил женщину к пяти годам тюремного заключения и к семи годам последующего усиленного надзора со стороны властей.

Ранее в США попала под суд школьный консультант из штата Северная Каролина, которая совратила подростка. Женщину обвинили в том, что она завела близкие отношения с одним из школьников, а позже занялась с ним сексом.

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      Никита Савин
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