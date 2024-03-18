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17:29, 18 марта 2024Из жизни

Знаменитая профессор годами подделывала данные в работах о честности

Профессор Гарварда Джино годами подделывала свои исследования о честности
Francesca Gino

Francesca Gino. Фото: Harvard Business School

В США знаменитая профессор Гарвардского университета годами использовала подложные данные в своих работах о честности. Об этом пишет New York Post.

Франческа Джино считалась ведущим ученым-бихевиористом Гарвардской школы бизнеса. Она написала более 140 работ, посвященных вопросам человеческой правдивости и лжи, и получила за них многочисленные профессиональные награды. Однако в середине марта школа бизнеса опубликовала 1300-страничный отчет, в котором утверждается, что Джино подделывала данные как минимум четырех исследований, чтобы они подтверждали ее теории.

Скандал вокруг профессора начал разгораться еще в 2021 году с подачи ее коллег. Тогда они опубликовали в сети результаты своего расследования, согласно которому подложные данные содержатся в ряде работ Джино, выпущенных с 2012 по 2020 год. Гарвард сначала провел проверку, а в 2022-2023 годах инициировал полномасштабное расследование, результаты которого изложены в отчете.

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После начала расследования Джино заявила, что найденные аномалии могли быть результатом ее ошибок или ошибок кого-то из ее команды, но не сознательным подлогом. Ученая также предположила, что кто-то мог злонамеренно подбросить ей неверные данные. Однако в 2023-м следователи отвергли эти версии — они считают, что профессор лично вносила изменения в полученную информацию.

После этого Джино отстранили от работы и отозвали четыре ее статьи. В ответ женщина подала в суд на Гарвардский университет, утверждая, что расследование повредило ее репутации, лишило дохода и возможностей карьерного роста. Она требует от вуза 25 миллионов долларов.

При этом адвокат Джино утверждает, что следователи якобы не нашли никаких доказательств нарушений с ее стороны. Официальные представители Гарварда пока отказываются от комментариев.

Ранее сообщалось, что в США судмедэксперта, которая помогла осудить более тысячи преступников, обвинили в подтасовке сотен результатов ДНК-тестов. Ивонн Вудс проработала в Бюро расследований Колорадо (CBI) почти три десятилетия, а ее работа по исследованиям биологических материалов считалась коллегами образцовой.

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      Никита Савин
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