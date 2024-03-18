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23:04, 18 марта 2024Мир

Белый дом прокомментировал результаты президентских выборов в России

Белый дом: реальность заключается в том, что Путин является президентом России
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты президентских выборов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать, исходя из этого.

«Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — отметил Салливан.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не будут поздравлять Путина с победой на выборах. В Вашингтоне подчеркнули, что президентские выборы в РФ не считают ни свободными, ни справедливыми.

18 марта ЦИК опубликовал итоги трехдневного голосования. Согласно объявленным результатам, действующий лидер страны набрал 87,28 процента голосов.

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      Марина Совина
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